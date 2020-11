Covid-19 | Aggiornamenti 5 novembre: 428 decessi e quasi 35.000 nuovi contagi

Pessimi aggiornamenti dal Ministro della Salute a poche ore dall’inizio delle nuove importanti restrizioni attese da domani (vedi qui cosa si può e non si può fare). Gli ultimissimi aggiornamenti mostrano una netta crescita della curva epidemiologia sia per quel che riguarda i nuovi positivi al sars-cov-2, sia per i decessi che per i ricoveri nelle strutture ospedaliere.

Sono ben 34.505 i nuovi positivi al coronavirus (record assoluto da inizio pandemia), mentre i decessi sono saliti a 428 (record della seconda ondata). I ricoveri in terapia intensiva sono 99 nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri ordinari sono 1.140, in crescita rispetto a ieri. Oltre 4.000 i guariti delle ultime 24 ore.

I tamponi effettuati sono 219.884, con un tasso di positività del 15,7%.

Il totale dei decessi da inizio pandemia in Italia è salito a 40.192.

È molto probabile che la curva epidemiologia cresca ulteriormente nel corso dei prossimi sette giorni, in attesa dei frutti delle nuove importanti restrizioni che riguarderanno soprattutto le regioni “rosse” come Lombardia e Piemonte. L’attenzione dev’essere altissima anche nelle regioni “gialle” dove le restrizioni non saranno severe, soprattutto laddove sono presenti numerosi casi di contagio come Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

A cura di Raffaele Laricchia

