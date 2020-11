Incidente in miniera in Cina, morti e feriti

Un incidente si è verificato in una miniera di carbone in Cina, nella provincia dello Shaanxi, situata nell’area nord-occidentale dello stato.

Una forte esplosione ha interessato un’area della miniera, probabilmente in seguito a una fuga di gas, provocando purtroppo almeno 4 vittime e alcuni feriti. E’ in corso la ricerca di altre quattro persone disperse.

Complessivamente 42 minatori stavano lavorando nella miniera gestita dalla società Qiaoziliang Coal Industry Co. Ltd. nella città di Tongchuan, al momento dell’incidente, intorno alle 13 di ieri (ora locale). Tra i minatori, 34 lavoratori sono stati estratti e portati in salvo.

Gli esperti sono intervenuti sui sistemi di scarico di gas e ripristinato la ventilazione, l’alimentazione elettrica e il trasporto in miniera per consentire ai soccorritori di effettuare operazioni di ricerca e soccorso.

A cura di Francesco Ladisa

