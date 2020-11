Meteo, primi sprazzi di Sole al nord, ma ancora tante nubi e nebbie

Umidità, nubi basse e nebbie stanno caratterizzando questa prima settimana di novembre, letteralmente dominata dall’anticiclone. Rispetto agli ultimi giorni, tuttavia, ci sono delle piccole differenze quantomeno sulle regioni settentrionali grazie ad un lieve ricambio d’aria e abbassamento d’umidità (cambiamento che vi avevamo anticipato ieri).

Questa mattina è tornato il Sole sulla Liguria, Toscana settentrionale, parte del Piemonte, basso Friuli e laguna veneta, dopo tantissimi giorni di nubi basse e nebbie. Però è evidente come umidità e nubi basse si siano spostati sulle regioni centrali, come appare evidente dallo scatto satellitare in alto.

METEO 5 NOVEMBRE | Giornata nuvolosa e uggiosa su tutto il centro Italia, anche nel pomeriggio. Tante nubi in arrivo anche sul Gargano, nubi basse sparse sul resto della Puglia, Campania e Calabria. Persistono le nebbie su parte della pianura Padana, specie tra Lombardia, Emilia e Veneto occidentale.

Altrove cieli sereni o poco nuvolosi.

A cura di Raffaele Laricchia

