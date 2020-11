Misteriosi segnali radio arrivati dal cuore della Via Lattea

C’è movimento in queste ore tra astronomi ed esperti per scoprire l’origine effettiva di misteriosi segnali radio captati ultimamente dagli strumenti. Si tratta di segnali radio provenienti quantomeno dall’altro lato della nostra galassia, la Via Lattea, quindi da distanze davvero considerevoli.

I migliori telescopi al mondo hanno captato gli FRB (lampo radio veloce), ovvero fenomeni ad altissima energia che si manifestano con un impulso radio della durata di pochi millisecondi. Gli FRB non erano mai stati rilevati prima d’ora e queste rilevazioni potrebbero finalmente chiarire molti dubbi in merito alla loro origine sconosciuta. Ovviamente occorrerà tempo e per il momento gli scienziati si trovano in forte difficoltà nel comprenderne la vera origine.

Gli FRB possiedono una durata di pochi millisecondi ma possono manifestare un’energia centinaia di milioni di volte più potente del nostro Sole. Nonostante tutta questa energia, è ancora difficile individuarne la fonte.

Secondo le prime supposizioni, questi segnali radio potrebbero provenire da una magnetar situata ad oltre 30.000 anni luce dalla Terra. La magnetar è una stella a neutroni incredibilmente densa, con un campo magnetico clamoroso (anche miliardi di volte superiore a quello terrestre) e con un diametro davvero irrisorio. Pensate che la magnetar oggetto dell’ipotesi avrebbe un diametro di appena 20 km ed una massa superiore a quella del Sole!

“Secondo i calcoli, un’esplosione così intensa sarebbe indistinguibile se provenisse da un’altra galassia.” ha dichiarato Pragya Chawla del Dipartimento McGill di Fisica. “Questo dà davvero peso alla teoria che suggerisce che le magnetars siano l’origine di almeno alcune FRB”.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook