Previsioni meteo, novembre compromesso dall’anticiclone?

L’anticiclone non sembra mostrare segni di cedimento e con alta probabilità continuerà ad avvolgere il Mediterraneo ancora a lungo, probabilmente anche ben oltre la metà di novembre. Davvero pessimi gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici che, fino a qualche giorno fa, lasciavano presupporre un rapido e freddo guasto del tempo a metà mese in grado di spezzare l’egemonia dell’alta pressione. Questa ipotesi, per il momento, sembra essere tramontata quasi definitivamente.

L’anticiclone dunque rischia di fare la voce grossa ancora per molti giorni, non solo per questo week-end ma anche per tutta la prossima settimana. Non è escluso che tutto il mese di novembre sia compromesso da questa anomala configurazione barica che vede l’anticiclone solido e radicato nel Mediterraneo.

Pessimo segno per fiumi e dighe: nonostante la tanta pioggia scesa ad ottobre la situazione potrebbe peggiorare fortemente nelle prossime settimane a causa di questa prolungata assenza del maltempo. Ottobre e novembre sono da sempre i mesi più piovosi dell’anno, per cui un novembre anticiclonico ed avaro di piogge potrebbe rivelarsi estremamente dannoso per gli impianti idrici del nostro territorio, soprattutto in vista dell’inverno tradizionalmente molto più secco dell’autunno.

Nebbie, foschie e nubi basse saranno ancora i protagonisti delle nostre giornate, soprattutto in pianura Padana, nelle valli e sulle coste a causa degli elevati tassi di umidità. Al contrario splenderà il Sole molto frequentemente sulle montagne, andando ad impattare negativamente sulla neve caduta ad ottobre e sui ghiacciai alpini.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>