Scossa di terremoto moderata nel basso Tirreno, avvertite sulle isole Eolie

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 5 novembre 2020, esattamente alle 04.25, nel basso Tirreno a largo della Sicilia. I dati dell’INGV parlano di una scossa di magnitudo richter 3.6, avvenuta ad appena 5 km di profondità.

Epicentro localizzato in mare, nel basso Tirreno, a circa 70 km dalle coste settentrionali della Sicilia e circa 50 km dalle isole di Ustica e le Eolie occidentali (Alicudi e Filicudi). Il sisma è stato avvertito sulle isole Eolie in modo lieve, senza ovviamente causare danni a cose o persone. Nessun tremore sul litorale siciliano del palermitano, essendo troppo distante dall’epicentro.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///



A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook