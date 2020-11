Covid-19 | Aggiornamenti 6 novembre: 445 decessi, oltre 37.000 nuovi contagi

Continua a peggiorare la curva epidemica del Covid-19 nel giorno in cui entrano in vigore le nuove misure restrittive per tante regioni italiane, in particolare Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Calabria, Puglia e Sicilia.

Rispetto a ieri vi è un ulteriore impennata dei nuovi positivi al patogeno ed anche dei decessi.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti del Ministero della Salute sono 37.809 i nuovi positivi al coronavirus, mentre i decessi delle ultime 24 ore sono stati 446 (record della seconda ondata). Tantissimi i guariti, in prevalenza asintomatici risultati negativi al nuovo tampone: ben 10.586.

Purtroppo aumentano i ricoveri in terapia intensiva, ben 124 quest’oggi. I ricoveri ordinari sono stati 749.

Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è salito a 2.515, mentre i ricoveri ordinari sono 24.005.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 234.245, con un tasso di positività del 16.1%.

Oltre 10.000 nuovi contagi di oggi sono avvenuti in Lombardia, di cui 4.000 nella sola Milano.

È necessario continuare a mantenere alta l’attenzione: i frutti delle nuove restrizioni potrebbero cominciare a manifestarsi nel corso della prossima settimana.

A cura di Raffaele Laricchia

