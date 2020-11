Forte esplosione e incendio sulla superstrada FI-PI-LI: in fiamme una cisterna

Una forte esplosione si è verificata poco fa, attorno alle 7, lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in Toscana.

In fiamme un camion cisterna con all’interno combustibile, che ha preso fuoco in seguito ad un incidente stradale, avvenuto nelle vicinanze di un distributore di benzina. L’incendio è di notevoli dimensioni ed è visibile da un’ampia zona.

L’incidente sta provocando lunghe code lungo la superstrada FI-PI-LI fra Empoli ed Empoli ovest, in direzione mare. Il tratto interessato dall’incendio è quello all’altezza di San Miniato.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, non vi sono persone coinvolte. “Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti. L’incendio si è sviluppato ad altezza della frazione La Scala, via Erti. Naturalmente la strada è bloccata, vi prego di non imboccarla tra gli svincoli di San Miniato basso e Empoli ovest, in entrambe le direzioni. Inoltre in considerazione del fumo denso che si sta alzando vi invito a tenere le finestre chiuse, nelle zone La Scala, San Miniato basso, Ponte a Elsa, Isola e Roffia“, ha dichiarato il sindaco di San Miniato come riferito da il Tirreno.

Foto di 50canale

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook