Meteo, spunta il Sole su tante regioni dopo tanti giorni grigi

È bastato un rapido cambio di direzione del vento per scombussolare le carte in tavola e spazzar via tanta umidità che si era accumulata negli ultimi giorni. Sia chiaro, l’anticiclone è ancora ben presente così come lo era nei giorni scorsi, ma si è semplicemente ridotta l’umidità in attesa che torni ad aumentare nei prossimi giorni.

È lampante il cambiamento sulle regioni del nord e del lato tirrenico: la coltre di nubi basse e nebbie che aleggiava da molti giorni è scomparsa e ha lasciato spazio al Sole. Fa eccezione la pianura Padana occidentale, specie quella piemontese, dove ancora insistono nubi basse e nebbie (ma con tendenza a schiarite nei prossimi minuti).

METEO 6 NOVEMBRE 2020 | Cieli sereni o poco nuvolosi al nord e regioni tirreniche, comprese le isole maggiori. Insistono nubi basse per gran parte della giornata tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, soprattutto sulle zone interne.

In serata nuova possibilità di foschie e banchi di nebbia in pianura Padana e nelle valli.

Prosieguo del mese compromesso dall’anticiclone? Ne abbiamo parlato qui >>>

A cura di Raffaele Laricchia

