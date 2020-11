Previsioni meteo, la prossima settimana parte “male”, ancora siccità imperante!

L’autunno sembra essersi improvvisamente dimenticato dell’Italia dopo un ottobre decisamente scoppiettante e altamente dinamico. Le piogge latitano sul territorio italiano da ormai oltre dieci giorni e le previsioni meteo per i prossimi giorni non lasciano presagire alcun ritorno prepotente dell’autunno. Un chiaro campanello d’allarme per le riserve idriche italiane, addirittura in deficit idrico nonostante la tanta pioggia caduta nel mese scorso.

L’alta pressione continua a dominare incontrastata su tutto il Mediterraneo e tutta l’Italia, garantendo condizioni meteo stabili senza alcuna possibilità di pioggia. Gli ultimi giorni sono stati dominati dai tipici connotati autunnali in presenza di alta pressione, ovvero nubi basse, foschie e nebbie e il leitmotiv del week-end e dell’inizio della prossima settimana sarà esattamente il medesimo!

ALTA PRESSIONE E BEL TEMPO | La prossima settimana si rivelerà stabile da nord a sud, con tanto Sole nelle ore centrali e le tipiche nubi basse e nebbie di notte e al mattino. Possibilità di nebbie molto fitte in pianura Padana, specie dopo il tramonto e all’alba. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi sempre attorno ai 20°C laddove splenderà con insistenza il Sole. Il prosieguo del mese sembra essere davvero compromesso da questo anomalo e insistente anticiclone (ve ne abbiamo parlato qui).

A cura di Raffaele Laricchia

