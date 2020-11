Uragano Eta devasta il Guatemala, le frane causano oltre 50 vittime

L’ennesimo potente uragano che sta colpendo duramente i Caraibi, il ciclone tropicale Eta, ha provocato danni non indifferenti in Guatemala, nel centro America. Ve ne avevano già parlato stamattina in questo articolo.

La situazione è critica: solo oltre 50 le vittime causate dai fenomeni estremi a seguito dell’uragano: le piogge torrenziali hanno causato alluvioni e frane devastanti, soprattutto sui villaggi indigeni del nord-ovest del Paese. Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei ha annunciato: “Questa mattina abbiamo avuto quattro morti, ora la cifra è di oltre cinquanta”.

Tanti i villaggi devastati e le foreste abbattute. È l’ennesimo disastro di questo incredibile 2020 ricco di uragani di grossa portata tra il Golfo del Messico e i Caraibi. Ora l’attenzione massima si sposta sulle aree meridionali della Florida, dove il ciclone Eta arriverà nel corso del week-end con la forza di una tempesta tropicale, ovvero con venti attorno ai 60-70 km/h e piogge torrenziali. Dunque il vortice tenderà ad indebolirsi nelle prossime ore, fortunatamente per la Florida, ma i suoi effetti potrebbero essere comunque notevoli e da non sottovalutare.

A cura di Raffaele Laricchia

