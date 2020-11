Covid-19, ambulanze in coda al pronto soccorso di Perugia saturo

Cresce la preoccupazione tra medici ed infermieri dell’Ospedale di Perugia a causa della rapida salita della curva epidemica del coronavirus in Umbria. Ma ciò che preoccupa maggiormente è il costante aumento delle persone che necessitano di ricovero, specie nelle terapie intensive.

Quella che vedete in foto è la fila di ambulanze con pazienti all’interno, in attesa di entrare nel pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. La foto è stata scattata il 6 novembre (ieri) alle 21.30.

La denuncia arriva da parte del sindacato degli infermieri italiani che scrivono in una nota: “I pazienti in queste ambulanze dovranno attendere ore prima di scendere dalle stesse ed essere assistiti e/o ricoverati. In 8 mesi siamo passati da regione simbolo di efficienza alla lotta alla pandemia (probabilmente perché la stessa ci aveva solo sfiorati) a regione col tasso più elevato di ricoveri in Terapia Intensiva e un rapporto altissimo tra positivi e tamponi effettuati. Otto mesi di vantaggio buttati via, nonostante fosse ampliamente prevedibile tutto questo a partire da ottobre, con una guida regionale sorda ad ogni invito a dotarsi degli strumenti necessari per organizzarsi ad affrontare la seconda ondata! Si sta rischiando la tenuta del sistema sanitario regionale per errori ampliamente evitabili, ai quali mettere una toppa ora è pressoché impossibile. L’unica strada per salvare vite e tutelare il sistema, personale sanitario in primis, è un serio lock down regionale! Senza salute sparirà comunque l’economia”.



A cura di Raffaele Laricchia

