Meteo: anticiclone a tutta forza, splende il Sole con qualche eccezione

L’alta pressione ha ormai preso pieno possesso del Mediterraneo centrale e l’Italia è costretta a subire gli effetti della siccità in maniera piuttosto prolungata. Purtroppo questa situazione potrebbe sbloccarsi non prima di metà mese, come vi avevamo anticipato in questo articolo. Nel frattempo una perturbazione piuttosto intensa, che ha causato gravi danni in Spagna, si muove nel Mediterraneo occidentale ma non minaccia in alcun modo la nostra penisola, ben protetta dall’anticiclone.

Questa mattina splende il Sole su quasi tutta Italia, elemento che fino a due giorni fa sembrava un chimera per tante regioni letteralmente avvolte da nubi e nebbie. Nelle ultime ore l’umidità è scesa (grazie ad un momentaneo ricambio d’aria) e questo ha permesso il dissolvimento di nubi e tante nebbie. Nonostante ciò, resistono banchi di nebbia fastidiosi sulla pianura Padana occidentale e qualche nube bassa sul basso Adriatico.

La giornata proseguirà all’insegna del bel tempo da nord a sud: le poche nubi presenti e le nebbie potranno lasciar spazio al Sole nel corso della mattinata.

Dopo il tramonto le nebbie torneranno ad avvolgere molte aree della Val Padana, pertanto attenzione agli improvvisi cali di visibilità.

A cura di Raffaele Laricchia

