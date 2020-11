Previsioni meteo, almeno sette giorni di Sole e nebbie, PIOGGIA lontana!

Le previsioni meteo per la prossima settimana non lasciano presagire alcun tipo di cambiamento: l’alta pressione continuerà a dominare in lungo e in largo, al più con qualche piccola flessione ma comunque senza cambiamenti del tempo rilevanti.

Lo scenario previsto fino a metà mese purtroppo rischia di essere molto deleterio per i bacini idrici e le dighe italiane, in netta sofferenza dopo oltre dieci giorni di assenza delle piogge (ve lo avevamo anticipato qui). L’ultima perturbazione ha attraversato l’Italia nell’ultima settimana di ottobre, dopodichè solo alta pressione, nubi basse e nebbie in maniera continuativa. La situazione più critica per gli invasi è al sud dove mancano all’appello svariati milioni di metri cubi d’acqua e nel corso della prossima settimana la situazione peggiorerà sensibilmente.

QUANDO ARRIVA IL MALTEMPO? | Al momento non è possibile stabilirne l’arrivo, purtroppo. L’alta pressione continuerà a fare la voce grossa per tutta la prossima settimana da nord a sud, portando ancora tante nebbie (soprattutto in pianura Padana) e le solite nubi basse soprattutto al primo mattino. Di pioggia, sfortunatamente, nemmeno l’ombra.

Le temperature continueranno a mantenersi tra i 17 e i 20°C, soprattutto laddove splenderà il Sole, mentre le uniche temperature tardo autunnali saranno registrate solo di notte grazie alle inversioni termiche.

I modelli matematici sono concordi nella persistenza dell’anticiclone per tutta la prossima settimana. Un ipotetico peggioramento del tempo potrebbe palesarsi dopo il 15 novembre ma ci sono ancora molte incertezze a riguardo.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>