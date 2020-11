Uragano Eta causa oltre 200 vittime, il ciclone punta la Florida

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime sull’America centrale a seguito del passaggio dell’uragano Eta. Il ciclone tropicale ha provocato la morte di almeno 207 persone e all’appello mancano ancora alcuni dispersi, soprattutto tra Nicaragua e Guatemala. Già vi avevamo mostrato le immagini del disastro causato da Eta, che si era abbattuto nei giorni scorsi sulle coste centroamericane con venti oltre 200 km/h e piogge torrenziali.

La situazione più catastrofica è in Guatemala, nel villaggio di Queja (nord): gran parte del villaggio è stato quasi completamente travolto da una frana e il presidente Alejandro Giammattei ha stimato in circa 150 il bilancio dei morti e dei dispersi. Nella giornata di giovedì i soccorsi non sono riusciti a raggiungere il villaggio a causa delle inondazioni e le strade interrotte, ma un gruppo di militari è arrivato ieri e ha cominciato a cercare eventuali sopravvissuti.

Ora il ciclone tropicale ha abbandonato il centro America e si sta muovendo nuovamente sulle calde acque caraibiche dove si potenzierà nel corso delle prossime ore. Difatti Eta aveva perso gran parte della sua energia dopo aver provocato devastazione sul centro America, ma portandosi di nuovo in mare ha cominciato rapidamente a rivitalizzarsi.

Ora Eta è un ciclone nello stadio di “tempesta tropicale”, ovvero presenta venti medi attorno ai 70 km/h e forti piogge (nulla a che vedere con l’intensità mostrata pochi giorni fa).

Eta colpirà a breve Cuba, dopodichè si dirigerà sulla Florida meridionale dove presumibilmente scatterà l’allerta meteo. Il ciclone tenderà a potenziarsi gradualmente, pertanto non bisognerà sottovalutare il suo arrivo in terra americana.

A cura di Raffaele Laricchia

