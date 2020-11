Uragano Eta semina devastazione, sono oltre 180 le vittime nell’America centrale

L’uragano Eta ha causato un disastro di grosse proporzioni sull’America centrale, ben oltre le aspettative di partenza. Nonostante le allerte e le evacuazioni, sono almeno 181 le vittime causate dal ciclone tropicale, il ventinovesimo del 2020 (record assoluto). Eta si è abbattuto tra Nicaragua, Honduras, Guatemala e Belize con piogge torrenziali, venti tempestosi e forti mareggiate. La pioggia è stato l’elemento più dannoso: su vaste aree sono caduti fino a 1000 mm di pioggia in pochissimi giorni, un quantitativo capace di dar vita ad alluvioni e frane disastrose su tanti territori.

Già ieri vi avevamo parlato delle disastrose frane in Guatemala, dove hanno causato ben 50 vittime. Ma anche gli altri Paesi centroamericani hanno dovuto contare le proprie vittime e i feriti. Purtroppo ci sono ancora dei dispersi, pertanto il bilancio dei decessi potrebbe crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Ora il ciclone tropicale Eta si sta indebolendo ed è declassato a “tempesta tropicale”, ma non per questo merita di essere sottovalutato. Il ciclone è situato nel settore occidentale del mar dei Caraibi ed è destinato a muoversi verso nord, colpendo in pieno Cuba per poi fiondarsi sulla Florida. Senza dubbio non ci saranno i fenomeni estremi avvenuti sui Paesi dell’America centrale, ma ci sono tutte le condizioni per un’allerta meteo importante sia su Cuba che in Florida.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook