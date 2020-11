Meteo: una domenica bella e stabile, ma occhio alle nebbie

Seconda domenica consecutiva dominata dall’alta pressione su tutta Italia e lo scatto satellitare lo dimostra ampiamente. Splende il Sole su quasi tutta la penisola, eccetto le solite nebbie in pianura Padana, specie tra Emilia e basso Veneto, e qualche nube di troppo su Puglia e basso Tirreno.

METEO 8 NOVEMBRE 2020 | La giornata sarà stabile su tutta Italia senza alcun rischio di piogge o temporali. Nubi in aumento sul nord-ovest, ma senza fenomeni. Le nebbie in pianura Padana si dissolveranno nel corso del pomeriggio, ma tenderanno a ricomparire dopo il tramonto riducendo drasticamente la visibilità.

Cieli sereni sul resto d’Italia e temperature massime fino a 18-20°C.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tutta la prossima settimana potrebbe rivelarsi stabile da nord a sud, a causa dell’invadenza anomala dell’alta pressione. Ve ne abbiamo parlato qui.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>