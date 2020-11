Nubifragi e alluvioni lampo in Egitto, mentre in Italia splende il Sole

Il Mediterraneo sembra essersi improvvisamente capovolto: mentre l’Italia è avvolta dall’alta pressione ormai da oltre due settimane, il nord Africa è alle prese con ondate di maltempo particolarmente intense che stanno creando numerosi disagi e danni. In particolare è presente una sacca d’aria fresca e instabile tra Libia ed Egitto, immobilizzatasi da diversi giorni su questi settori proprio a causa della stazionarietà dell’anticiclone sull’Italia.

Forti temporali hanno colpito il basso mar di Levante e le coste egiziane, producendo allagamenti e addirittura alluvioni lampo. Colpita maggiormente la regione di Alessandria: in appena 2 ore di forte pioggia si sono gonfiati gli Uadi, ovvero i letti dei fiumi prosciugati nel deserto, causando importanti inondazioni nel cuore dei centri abitati che sicuramente sono poco abituati a piogge di questo calibro.

Nei prossimi giorni il maltempo colpirà ancora duramente l’Egitto occidentale a ridosso della Libia, a causa della stazionarietà della perturbazione. In Italia, purtroppo, non ci sarà alcuna possibilità di maltempo per effetto del dominio dell’anticiclone.

A cura di Raffaele Laricchia

