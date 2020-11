Lazio: frana costone in spiaggia ad Anzio (Roma)

Un costone è crollato nella giornata di ieri ad Anzio, nella provincia di Roma, franando e riversandosi sulla spiaggia sottostante e coinvolgendo una parte di un fabbricato.

L’accaduto si è verificato in via Ardeatina. Sul posto sono intervenuti nel primo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco e alcuni nuclei specializzati nella ricerca di persone, Usar – Saf e Cinofili.

Le ricerche di eventuali persone coinvolte nel crollo della falesia hanno dato esito negativo, dunque per fortuna non si registrano feriti. Gran parte dell’area è stata interdetta per la relativa messa in sicurezza. Sul posto la polizia locale per i profili di competenza.

