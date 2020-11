Meteo, la settimana parte col Sole, qualche NEBBIA e siccità

La settimana parte esattamente come la precedente, ovvero col dominio dell’alta pressione. Le piogge ormai latitano da oltre due settimane sull’intero territorio nazionale e la siccità è destinata ad aggravarsi nel corso di questa settimana, nella speranza dell’arrivo di qualche pioggia tra giovedì e sabato (possibilità emersa solo negli ultimissimi aggiornamenti, che approfondiremo in giornata).

METEO 9 NOVEMBRE 2020 | Giornata stabile da nord a sud con tanto Sole e pochissime nubi. Gli addensamenti più ingombranti arriveranno su Puglia meridionale, basso Tirreno e Liguria. Ancora nebbie in pianura Padana specie a ridosso del Po, ma in pieno giorno dovrebbero lasciar momentaneamente spazio al Sole. Le temperature saranno stazionarie.

A cura di Raffaele Laricchia

