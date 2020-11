Coronavirus, arriveranno nuove regole per Natale. Zampa: “in casa solo parenti stretti”

Il continuo peggioramento dell’epidemia del coronavirus in Italia obbliga le autorità all’emanazione di restrizioni sempre più severe. Dopo l’inserimento di ben cinque regioni nell’area arancione (vedi qui) e il possibile inasprimento delle restrizioni in tante altre, arrivano le prime clamorose ipotesi per i giorni di Natale. A specificarlo è Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute in un’intervista a “La Stampa”.

“Ci sarà un provvedimento che riguarderà Natale” – conferma Zampa – “Si deve dire che non deve essere un Natale solitario, ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi” Questa epidemia va affrontata con una grande razionalità, che misuri l’impatto delle azioni messe in atto. Ma siamo tutti consapevoli che se il trend non muta, nessun servizio sanitario al mondo potrebbe reggere. Se tutto si rivelasse inefficace, nessuno attenderà fino all’ultimo. Bisogna combattere con un elemento fondamentale che è il tempo e nessuno farà tardi, tanto meno il ministro Speranza”.

Zampa è: “sbalordita della leggerezza di chi va in giro senza mascherina o siede al bar senza rispettare il distanziamento: Non vedo controlli e sanzioni”.

A cura di Raffaele Laricchia

