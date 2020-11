Meteo Italia: anticiclone a tutta forza, giornata quasi primaverile

L’anticiclone sta raggiungendo in queste ore il suo apice, garantendo una forte stabilità da nord a sud. Il risveglio questa mattina è quasi primaverile su tante regioni, soprattutto al centro-sud dove domina il Sole. Non mancano le solite nubi basse mattutine soprattutto sulle coste, e le fastidiose nebbie in pianura Padana.

Da domani l’anticiclone comincerà ad indebolirsi favorendo la nascita di qualche piovasco sparso dopo una lunga assenza.

METEO 10 NOVEMBRE 2020 | Giornata stabile e soleggiata su quasi tutta Italia. Locali addensamenti su Puglia meridionale, basso Tirreno, Liguria e Toscana, senza piogge. Nebbie in pianura Padana principalmente a ridosso del Po, ma con momentanee schiarite in pieno giorno. Dopo il tramonto nebbie via via sempre più estese.

Temperature vicine ai 21-22°C su Sardegna, Lazio, Campania, zone interne di Puglia, Sicilia e Calabria. Insomma si prospetta una giornata quasi primaverile e tutt’altro che autunnale.

A cura di Raffaele Laricchia

