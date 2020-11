Terremoto moderato in Svizzera, avvertito anche sulle Alpi in Lombardia

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 10 novembre 2020, esattamente alle 13.53, sulla Svizzera orientale a nord dell’arco alpino italiano. Dai dati diffusi dall’INGV osserviamo che il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.6, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 11 km di profondità.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato precisamente sulla Svizzera orientale, tra Glarona e Coira, circa 64 km a sud-est di Zurigo. Il terremoto è stato avvertito con tremori e boati netti all’epicentro e in un raggio di 30 km. Tremori più lievi sono stati percepiti a Zurigo e anche in Lombardia, sulle Alpi della provincia di Sondrio.

Non ci sono danni a cose o persone.

