Covid: riunione Conte e vertici di maggioranza per fare il punto sulle misure restrittive

Secondo quanto riporta il sito Ansa.it, è atteso nelle prossime ore un vertice del Governo in cui il premier Conte incontrerà i capi delegazione dei partiti di maggioranza, il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

La riunione è stata convocata, a quanto si apprende da varie fonti di governo, per fare il punto sulle misure di contrasto al contagio da Covid, alla luce degli ultimi dati del monitoraggio.

La riunione, a quanto si apprende da più fonti di governo,è convocata per fare un punto sulle misure di contrasto al contagio da Covid, alla luce dei dati del monitoraggio. E’ probabile che vengano decise nuove strette, in particolare per quelle regioni in cui la situazione contagi e ospedali risulta maggiormente preoccupante. Sotto la lente è soprattutto la Campania, che attualmente è zona gialla e potrebbe diventare zona arancione o rossa.

A cura di Francesco Ladisa

