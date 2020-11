Forte esplosione sullo Stromboli, si aprono porte e finestre per l’onda d’urto

Tanta paura nella serata di martedì sull’isola di Stromboli. Una forte esplosione avvenuta sul cratere del vulcano ha generato un’improvvisa onda d’urto che ha scosso tutta l’isola, tanto da far tremare porte e finestre e addirittura aprirle con forza.

L’eruzione è stata improvvisa e piuttosto violenta, caratterizzata non solo dall’onda d’urto ma anche da colate di lava evidenti. Molta paura tra gli abitanti di Stromboli ma non ci sono fortunatamente danni di rilievo e soprattutto feriti.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha comunicato che “le reti di monitoraggio hanno registrato una repentina variazione dei parametri monitorati”. “L’esplosione – dicono gli esperti – ha generato una onda di pressione consistente. Per questo è stata avvertita con molta chiarezza”.

Ora la situazione è molto più tranquilla, sebbene sono ancora in tanto blandi fenomeni di attività stromboliana.

A cura di Raffaele Laricchia

