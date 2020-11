Intenso terremoto in Macedonia nella notte, tremano i Balcani

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella tarda notte di oggi 11 novembre 2020, esattamente alle 04.54, sulla Macedonia occidentale. Secondo l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.2, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità.

Epicentro del terremoto localizzato in Macedonia, tra i centri abitati di Leunovo e Selce, a ridosso del parco nazionale di Mavrovo. Il sisma è stato avvertito nettamente in un raggio di 30-40 km, con tremori intensi durati diversi secondi e boati accentuati. Paura tra la popolazione che si è riversata per strada, ma non dovrebbero esserci danni significativi a cose o persone.

Il terremoto è stato avvertito in tutta la Macedonia, in Albania, il Kosovo e sulla Serbia meridionale. Sisma non avvertito in Italia.

