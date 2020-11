Meteo, tra Sole, nebbie e nubi basse è ancora tempo stabile

Ennesimo risveglio stabile per la nostra penisola. Le nebbie invadono la pianura Padana, qualche nube bassa offusca il Sole sulle coste del centro-sud, il Sole domina su gran parte del territorio. L’alta pressione continua a dire la sua nel Mediterraneo sebbene sia ormai confermato un lievissimo indebolimento tra domani e venerdì, capace di favorire l’arrivo di qualche pioggia sparsa dopo una lunga assenza.

METEO 11 NOVEMBRE 2020 | Giornata stabile da nord a sud fino a sera. Le nubi basse e le nebbie tenderanno a dissolversi parzialmente tra tarda mattina e primo pomeriggio, ma torneranno nuovamente alla ribalta dopo il tramonto soprattutto su pianure, coste e vallate. C’è una novità per la seconda parte della giornata in Sardegna: sull’isola potrebbe affacciarsi qualche rapido e debole piovasco a causa di deboli correnti fresche da ovest che andranno parzialmente a ledere l’anticiclone (come spiegato nel paragrafo precedente).

L’instabilità aumenterà domani su diverse regioni del centro Italia, soprattutto Lazio, Toscana e Umbria, dopodichè ci aspettiamo l’arrivo di piogge sparse, sabato, anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia e Basilicata. Nulla di rilevante, considerando che parliamo di isolate piogge di breve durata. Tutti i dettagli nelle previsioni di Raffaele Laricchia:

A cura di Raffaele Laricchia

