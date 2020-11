Trema ancora la Macedonia, altro intenso terremoto nel pomeriggio

Sequenza sismica decisamente rilevante in atto sui Balcani, esattamente in Macedonia, da questa notte. Dopo il sisma piuttosto intenso registrato in tarda notte, la terra è tornata a tremare nel pomeriggio, precisamente alle 15.25.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.0, con ipocentro a 8 km di profondità. L’epicentro è stato individuato più a est rispetto a questa notte: in particolare è stato localizzato poco a nord-est di Ramne, circa 30 km a sud di Skopje. Il terremoto è stato fortemente avvertito in tutta la capitale e gran parte della Macedonia. Panico tra la popolazione ma non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

Sisma avvertito anche in Albania, Kosovo e Serbia.

