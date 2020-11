Week-end tra Sole, tante nubi e anche qualche PIOGGIA, le previsioni meteo

Il prosieguo di settimana potrebbe riservare qualche piccola sorpresa dopo tanta monotonia meteorologica. L’anticiclone che sovrasta il Mediterraneo da oltre tre settimane inizierà ad indebolirsi già da domani, favorendo l’ingresso di debolissime correnti instabili da ovest che avranno l’arduo compito di riportare qualche pioggia sparsa in Italia.

Nulla di eccezionale, sia chiaro: tra domani e venerdì assisteremo a qualche debole pioggia o anche qualche rapido acquazzone su Toscana, Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno brevi e si alterneranno a lunghi momenti più stabili. Il nord la vedrà ancora con tempo stabile e nebbie.

WEEK-END ANCORA INSTABILE? Dopo una breve pausa nella giornata di sabato, all’insegna di cieli poco nuvolosi o a tratti nuvolosi ma senza piogge, assisteremo ad un’altra rapidissima e debole perturbazione, nella giornata di domenica, proveniente da ovest che riuscirà a farsi strada nel debole anticiclone. Anche in questo caso i fenomeni saranno deboli e sparsi, concentrati principalmente su Sardegna, Sicilia e Calabria. Qualche pioggia debolissima tra pomeriggio e sera di domenica giungerà anche su Campania, Lazio e Toscana, mentre avremo tempo più stabile al nord e lato adriatico.

Sarà solo il preludio ad un improvviso forte guasto del tempo nella giornata di lunedì 16: una massa d’aria più fredda proveniente dall’Europa settentrionale potrebbe farsi rapidamente largo nel Mediterraneo, irrompendo dai Balcani verso il centro-sud. L’inizio della prossima settimana potrebbe dunque rivelarsi molto instabile con piogge finalmente estese e localmente forti, in grado di tamponare la siccità delle ultime settimane. Nessun cambiando in vista per il nord, troppo lontano al momento dal mirino di questa ipotetica perturbazione: al più saranno spazzate via le nebbie dall’aria più fredda e secca, ma le piogge sembrano ancora un miraggio.

A cura di Raffaele Laricchia

