Europa, satellite di Giove, brilla nell’oscurità

Una delle tante lune di Giove, la piccola Europa, si è decisamente differenziata dai suoi colleghi grazie alle sue caratteristiche uniche, che hanno entusiasmato astronomi e studiosi. Europa è in grado di brillare nel buio dello spazio, tanto da illuminarsi di varie tonalità grazie alle luce riflessa da Giove.

A parlare di questa luminescenza sono stati i ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA, sulla rivista Nature Astronomy.

Se avessimo la possibilità di scorgere Europa ad occhio nudo, potremmo vederla brillare di verde, ma anche di un tenue blu o bianco, con tonalità variabili grazie alla sua particolare composizione.

Secondo gli scienziati la superficie di Europa potrebbe essere composta da una miscela di ghiaccio e sali comunemente noti sulla Terra, come solfato di magnesio e il comune cloruro di sodio (sale da cucina). La ricerca ha dimostrato che una miscela tra questi sali e il ghiaccio simile a quella presente su Europa è in grado di generare bagliori e varie tonalità di colore, qualora irradiate da particolari radiazioni.

Europa si differenzia da tanti altri satelliti e pianeti per brillare anche dal lato oscuro, ovvero quello non illuminato dal Sole. Ed è proprio sulla “faccia nascosta” che l’effetto colorato diventa ancor più spettacolare, con varie tonalità che dal verde passano al blu. Uno spettacolo davvero incredibile che purtroppo la nostra Luna non è in grado di offrirci.

La NASA ha programmato la missione Europa Clipper, prevista nel 2025, con cui effettuerà vari passaggi ravvicinati nei pressi di Europa.

A cura di Raffaele Laricchia

