Meteo, flessione dell’alta pressione, qualche pioggia nelle prossime ore

Come già vi anticipammo ieri, l’anticiclone si sta gradualmente indebolendo in direzione dell’Italia e ciò favorisce l’ingresso di deboli correnti fresche da ovest. Come si evince anche dallo scatto satellitare, il centro-nord è sovrastato da una vasta copertura nuvolosa abbastanza spessa, localmente in grado di generare piogge.

Difatti è proprio questa la novità: l’arrivo di isolate piogge nelle prossime ore che bagneranno il suolo dopo oltre settimane di assenza.

METEO 12 NOVEMBRE 2020 | Giornata molto nuvolosa sul centro-nord, mentre le nebbie continuano ad avvolgere la pianura Padana. Possibilità di piogge deboli e sparse su Toscana, Lazio, Umbria tra mattina e pomeriggio. In serata locali piogge anche su Campania settentrionale, zone interne dell’Abruzzo, Molise. Mattinata stabile e soleggiata sul meridione.

CAMBIA TUTTO AD INIZIO SETTIMANA | Il week-end scorrerà all’insegna della variabilità, con tante nubi, qualche isolata pioggia e anche tanto Sole. Tra lunedì e martedì possibile colpo di scena: dal nord Europa si farà strada una massa d’aria fredda e instabile che porterà un rapido ma forte guasto del tempo su tutto il centro-sud. La perturbazione riporterà piogge diffuse dopo una lunga assenza, temporali e anche un netto calo delle temperature.

A cura di Raffaele Laricchia

