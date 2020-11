Previsioni meteo: colpo di scena ad inizio settimana, arrivano maltempo e freddo

Dopo una lunga assenza tornerà la pioggia sulla nostra penisola: il tanto atteso “break” autunnale giungerà ad inizio prossima settimana e porrà fine alla lunga egemonia dell’anticiclone, ormai letteralmente radicato nel Mediterraneo dall’ultima settimana di ottobre.

L’alta pressione è già in fase decadente e ne stanno approfittando debolissime correnti da ovest che portano nubi e qualche isolatissima pioggia. Nulla di rilevante ovviamente, ma è chiaro come l’alta pressione inizi pian piano a cedere terreno.

Il cambiamento sarà ancor più netto ad inizio prossima settimana, tra lunedì e mercoledì, quando una massa d’aria più fredda proveniente dal nord Europa irromperà sul centro-sud Italia portando maltempo diffuso, un forte calo delle temperature e anche neve in Appennino.

Tornerà la pioggia su aree estese, come da settimane non si vedono, andando a tamponare il problema della siccità. Per il momento sembrano proprio le regioni centro-meridionali nel mirino di questa perturbazione, mentre il nord potrebbe trovarsi ai margini del peggioramento e godere solo di un sensibile calo delle temperature (con cieli sereni).

Ancora molto presto per previsioni più dettagliate, per cui attendiamo i prossimi importanti aggiornamenti che certamente non mancheranno domani!

A cura di Raffaele Laricchia

