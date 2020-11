Ciclone tropicale Theta raggiunge le Canarie

Il ventinovesimo ciclone tropicale atlantico del 2020, uno dei pochi a muoversi in direzione contraria rispetto ai tutti i simili, si sta dirigendo rapidamente sulle coste orientali dell’Atlantico. Già ve ne avevamo parlato in questo articolo, quando Theta era ancora una depressione tropicale.

Ora Theta è una tempesta tropicale con venti medi attorno ai 60 km/h e raffiche oltre i 90 km/h, con chiare nubi a spirale che ruotano attorno all’occhio del ciclone sempre più nitido. Il ciclone tropicale molto probabilmente non raggiungerà lo stadio di uragano (per cui occorre una velocità media del vento di 118 km/h).

Il ciclone a breve lambirà le isole Canarie, a largo dell’Africa, con venti oltre 80 km/h e intense mareggiate, ma non dovrebbe causare danni ingenti fortunatamente. Nelle prossime ore si muoverà verso est/nord-est per poi attenuarsi gradualmente in mare aperto, a largo della penisola iberica.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook