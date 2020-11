Covid-19 | Superati 40 mila casi in 24 ore, 550 decessi. Due regioni diventano ROSSE

Il nuovo bollettino sull’epidemia del coronavirus, diramato dal Ministero della Salute poc’anzi, mostra un ulteriore incremento dei nuovi casi positivi in Italia. Sono 40.092 i nuovi casi positivi al patogeno, su ben 254.908 tamponi effettuati. Il tasso di positività si mantiene grossomodo stazionario (16%).

Purtroppo anche oggi vengono registrati ben 550 decessi (in lieve calo rispetto a ieri), mentre i guariti sono 11.480 (in larga parte asintomatici risultati negativi al nuovo tampone). Continuano ad aumentare i ricoveri: sono 60 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre 1.041 i ricoveri ordinari nei reparti Covid.

Il totale delle persone affette dal Covid ricoverate in terapia intensiva è salito a 3.230, mentre i ricoveri ordinari sono saliti a 30.914.

NUOVE REGIONI ROSSE | Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato il passaggio in area rossa di due regioni. Entro questa sera sarà firmata la nuova ordinanza che avrà validità dal 15 novembre.

A diventare rosse saranno Campania e Toscana, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche diverranno arancioni. Nessuna variazione per tutte le altre regioni.

A cura di Raffaele Laricchia

