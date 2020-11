Filippine, il tifone Vamco causa 26 vittime, ma sono tanti i dispersi [IMMAGINI]

Vi abbiamo mostrato ieri gli effetti devastanti del tifone Vamco nelle Filippine, soprattutto nell’isola di Luzon. Col passare delle ore arrivano immagini sempre più impressionanti del disastro causato dal ciclone tropicale, ma soprattutto arrivano notizie di numerosi dispersi. Oltre alle 26 vittime confermate ci sarebbero almeno altri 32 dispersi a causa delle inondazioni e delle alluvioni. Almeno 53 sono i feriti.

Il tifone Vamco si era abbattuto nelle scorse 48 ore con venti di raffica fino a 205 km/h, piogge torrenziali e mareggiate estreme. Colpita duramente anche la capitale Manila, dove interi sobborghi sono stati sommersi. La gente è stata costretta a salire sui tetti per scampare alle inondazioni o addirittura a fuggire in barca. Le autorità locali non sono in grado di far fronte ad un disastro di tale portata e hanno chiesto immediati aiuti al governo filippino.

A Manila almeno tre milioni di persone sono rimaste senza elettricità. Tutti i voli sono stati sospesi e i porti sono stati chiusi. Le più colpite sono le province di Manila, Bulakan, Kavite, Rizal, Laguna, Quezon e Batangas.

Il 2020 continua a rivelarsi eccezionale: Vamco è il 21 ciclone tropicale nel Pacifico che ha colpito le Filippine.

A cura di Raffaele Laricchia

