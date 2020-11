Meteo: ultimi sussulti dell’alta pressione, oggi qualche piovasco tra il tanto Sole

L’anticiclone è ormai in fase decadente e sul lato tirrenico, seppur localmente, sono tangibili i primi effetti di questo indebolimento. Tante le nubi presenti su Liguria e Toscana, ma anche su Campania e Calabria dove addirittura troviamo qualche brevissimo piovasco.

Il crollo dell’alta pressione sarà ben più netto ad inizio prossima settimana, quando l’Italia sarà attraversata da una perturbazione nord europea carica di aria più fredda e molto instabile.

METEO 13 NOVEMBRE 2020 | Nubi persistenti su Liguria, Toscana e pianura Padana, qui anche con nebbie fitte per gran parte della giornata. Nubi in aumento al sud per effetto di aria leggermente più fresca alle alte quote, specie su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Possibilità di isolatissimi piovaschi su Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria (tra pomeriggio e sera). Isolate piogge anche su Toscana settentrionale e Liguria orientale.

Altrove tempo variabile con ampie schiarite.

A cura di Raffaele Laricchia

