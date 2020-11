Obbligo di catene da neve a bordo in Salento dal 15 novembre

Come ogni novembre arriva l’obbligo delle catene da neve a bordo su quasi tutti i tratti autostradali e statali della penisola e, in via del tutto clamorosa, anche sulle strade del Salento. Dal 15 novembre al 15 aprile sarà obbligatorio portare a bordo le catene da neve anche in Salento, sicuramente un’area poco avvezza a gelate e nevicate.

L’arrivo dell’ordinanza ha scatenato una bufera sui social, dove tantissimi hanno lamentato una decisione alquanto discutibile. L’elenco delle strade interessate all’ordinanza è stata pubblicata sul sito di Anas Puglia dove figurano per la prima volta alcune arterie salentine, come la strada statale 101 di Gallipoli, il tratto della statale 274 da Gallipoli a Taviano, la tangenziale sud di Otranto, e la tangenziale ovest di Lecce.

Una situazione alquanto insolita considerando che il Salento è tra le aree dell’Italia meno interessate da gelo e neve, superata solo dalle due isole maggiori. Negli ultimi 20 anni la neve è arrivata solo in tre circostanze in Salento, fino in pianura, mentre il clima si presenta spesso fresco o addirittura mite anche in pieno inverno.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>