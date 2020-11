Previsioni meteo, cambia tutto da lunedì: MALTEMPO in arrivo!

Dopo tante attese e tante ipotesi l’autunno tornerà alla carica. L’anticiclone che staziona sul Mediterraneo da fine ottobre cederà finalmente spazio a correnti più fredde e instabili provenienti dal nord Europa, le quali avranno l’arduo compito di riportare la pioggia su tante nostre regioni.

L’anticiclone tuttavia non morirà, semplicemente sposterà le sue radici sull’Europa occidentale e addirittura si slancerà verso la Gran Bretagna: sarà proprio questa situazione a spingere verso l’Italia una perturbazione carica di nubi e piogge, come in un chiaro “scambio meridiano” tipico del tardo autunno e dell’inverno.

Potrebbe essere proprio questa dinamicità a favorire l’arrivo di altre numerose perturbazioni nella seconda metà di novembre, a tratti anche piuttosto fredde e cariche di neve per i nostri monti.

LUNEDI’ E MARTEDI’ IL MALTEMPO | I primi segni di instabilità si affacceranno domenica, ma saranno perlopiù nubi e qualche isolatissimo piovasco sul lato tirrenico. Lunedì, invece, irromperà la perturbazione con piogge e qualche temporale dapprima sul nord-est e a seguire su tutto il centro Italia. Tra lunedì sera e martedì il maltempo transiterà anche sulle regioni del sud dove risulterà più incisivo e duraturo (anche oltre 24 ore). In questa occasione certamente non mancheranno le piogge per quasi tutte le regioni del centro-sud, mentre per il nord resterà in parte alla finestra a causa dello scudo alpino che bloccherà quasi tutte le precipitazioni. Solo parte del nord-est (Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia) e Liguria orientale vedranno un po’ di pioggia nelle prime ore di lunedì, mentre i restanti settori molto probabilmente non saranno interessate dalla perturbazione.

A cura di Raffaele Laricchia

