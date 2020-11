Toscana: crolla tetto di un palazzo a Quarrata

Paura ieri a Quarrata, località toscana in provincia di Pistoia, dove è crollato improvvisamente un tetto di un palazzo, fortunatamente disabitato.

Il cedimento ha riguardano un’ampia porzione della copertura dell’edificio. Impressionanti le immagini che hanno mostrato una voragine al posto del tetto e la strada sottostante ricoperta da un tappeto di masserizie. Il crollo, avvenuto attorno alle 13, ha allarmato tutto il quartiere.

Per fortuna, non ci sono stati feriti e sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco sulla stabilità degli appartamenti e delle attività commerciali adiacenti. Ancora da identificare le cause del crollo ma l’ipotesi più accreditata è che il la struttura abbia ceduto per colpa dell’usura e della mancata manutenzione.