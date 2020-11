Ciclone tropicale Iota punta il centroamerica, è la trentesima tempesta del 2020!

La stagione degli uragani sembra non terminare mai: il 2020 entra di diritto nella storia della meteorologica come l’anno più ricco di cicloni tropicali in Atlantico. Pensate che Iota, nuovo ciclone tropicale da poco formatosi nei Caraibi, è la trentesima tempesta dell’anno!

Iota è un ciclone tropicale nello stadio di “tempesta tropicale“, con venti medi attorno ai 70 km/h che continua a potenziarsi nel mar dei Caraibi a sud di Cuba. La tempesta si evolverà rapidamente nelle prossime ore e addirittura, entro lunedì, potrebbe evolversi in un uragano di categoria 3, diventando a tutti gli effetti un “major hurricane”.

Iota punta minacciosamente l’America centrale, in particolare Nicaragua, Honduras e Guatemala che stanno ancora contando i danni del devastante passaggio di Eta di qualche giorno fa.

Il ciclone tropicale si abbatterà sulle coste centroamericane entro martedì 17 con venti oltre i 200 km/h, piogge torrenziali (anche oltre 700-800 mm su vaste aree) e mareggiate estreme. Potrebbe rivelarsi un evento estremamente dannoso per le regioni centroamericane, duramente provate dalle alluvioni di Eta che hanno fortemente destabilizzato colline e terreni.

Le autorità dell’Honduras hanno ordinato l’evacuazione delle popolazioni della regione di San Pedro Sula, la seconda città e capitale industriale del Paese. Allerta massima anche in Guatemala dove le autorità hanno invitato a raggiungere i rifugi e star lontano da qualsiasi corso d’acqua.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>