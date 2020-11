Groenlandia, scoperto fiume sotterraneo lungo più di 1000 km

La Groenlandia non smette mai di stupire: il vasto territorio gelido cela diversi segreti portati alla luce solo di recente. Dapprima la scoperta di un antico lago di 7.100 chilometri quadrati, con circa 580 chilometri cubi di acqua forniti da una rete di almeno 18 antichi fiumi; ed ora arriva la scoperta di un fiume subglaciale lungo oltre 1000 km!

Il fiume si cela proprio sotto il ghiaccio groenlandese, come indicato dalle simulazioni elaborate dai ricercatori delle università di Hokkaido e Oslo. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista The Cryosphere, andranno a migliorare le elaborazioni previsionali sul futuro dei ghiacci groenlandesi ed il loro relativo scioglimento in risposta al cambiamento climatico. Il fiume pare estendersi dal cuore della Groenlandia fino al fiordo di Petermann, lungo la costa settentrionale dell’isola.

“I risultati sono coerenti con la presenza di un lungo fiume subglaciale – spiega il ricercatore Christopher Chamber – ma rimangono molte incertezze. Per esempio, non sappiamo quanta acqua potrebbe scorrere nella valle e se sfocia nel fiordo o si ricongela, oppure se sfugge nel suo cammino lungo la valle”.

A cura di Raffaele Laricchia

