Meteo, aumentano le nubi, piogge al centro in giornata

Meteo – L’alta pressione si indebolisce sempre più col passare delle ore, ed ecco che ne approfittano correnti più fresche e instabili provenienti da ovest per portare qualche piovasco sulle regioni del centro Italia. Va nettamente meglio al nord, al netto delle nebbie, e al sud.

METEO 14 NOVEMBRE 2020 | Giornata nuvolosa e a tratti instabile sulle regioni centrali, specie su Toscana e Lazio dove avremo alternanza tra piogge e poche pause nuvolose fino al termine della giornata. Le piogge potrebbero estendersi, localmente, anche su Marche, Umbria e zone interne dell’Abruzzo. Nubi in aumento su Molise, Puglia e Campania ma con fenomeni quasi inesistenti.

Questo è solo il preludio ad un forte peggioramento atteso ad inizio settimana sulle regioni del centro-sud e più generalmente ad una seconda parte di novembre ben più movimentata e dinamica. Ve ne abbiamo parlato qui.

A cura di Raffaele Laricchia

