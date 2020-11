Lockdown totale in Austria fino al 6 dicembre, primo Paese in Europa

L’Austria diventa il primo paese europeo ad adottare le misure restrittive più importanti in questa seconda ondata del Covid-19. Il Lockdown totale è stato annunciato dal cancelliere Sebastian Kurz spiegando che sarà indispensabile abbassare drasticamente la curva dei contagi per salvare il Natale. Ad ora, infatti, l’Austria possiede il peggior rapporto tra contagiati e numero di abitanti nel mondo.

La situazione è resa drammatica dagli oltre 7mila casi giornalieri e dalla pressione sulle terapie intensive, che hanno reso praticamente inutili nel ultime due settimane di “lockdown leggero”. Ora la situazione inizia a farsi molto seria e le autorità sono state costrette ad indurre il lockdown totale per salvaguardare la salute e l’economia in vista del Natale.

Il lockdown avrà inizio da martedì 17 e durerà fino al 6 dicembre: in questo lasso di tempo si potrà uscire di casa solo per motivo di lavoro, acquisto di beni di prima necessità e motivi sanitari. Il vicecancelliere Werner Kogler, che è anche ministro dello Sport, ha detto “fate sport, anche all’esterno, continuate a muovervi e uscite per respirare un po’ di aria fresca ma non incontrate altre persone”.

Raffaele Laricchia

