Meteo, ennesima domenica grigia al nord, peggioramento ormai imminente!

Siamo ormai arrivati a ridosso del primo peggioramento del mese di novembre, finora molto stabile e siccitoso come non dovrebbe essere in pieno autunno. L’alta pressione sta pian piano cedendo terreno e domani potrà finalmente irrompere l’aria più fredda dal nord Europa che riporterà un po’ di pioggia e qualche temporale su tante nostre regioni, specie del centro-sud.

METEO 15 NOVEMBRE 2020 | I primi segni del peggioramento si manifesteranno già oggi. perlopiù sulle regioni centro-settentrionali. Il tempo attualmente è grigio e uggioso su tutta la pianura Padana a causa di nebbie e nubi basse, ma nelle prossime ore, specie in serata, giungeranno nubi più dense che potranno dal luogo a qualche pioggia debole. In arrivo in giornata anche isolati acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio, mentre sul lato adriatico e quasi tutto il sud avremo tempo variabile con ampie schiarite.

Nelle prime ore di lunedì il tempo peggiorerà ulteriormente su quasi tutto il nord-est, Liguria orientale e Toscana dove le piogge diverranno via via più corpose. Domani l’instabilità coinvolgerà tutto il centro Italia e in serata si estenderà anche al sud. Insomma finalmente tornerà la pioggia su tante nostre regioni dopo una lunga assenza. Le uniche escluse dal peggioramento potrebbero essere il nord-ovest (specie Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte) e la Sardegna.

A cura di Raffaele Laricchia

