Meteo, la settimana parte col MALTEMPO! Perturbazione in arrivo domani

Dopo tanta siccità e tanta stabilità l’Italia è pronta a ricevere la prima perturbazione di novembre. Nulla di eccezionale, sia chiaro, ma quantomeno ritornerà un po’ di pioggia su tante nostre regioni ed un clima più consono all’autunno.

La perturbazione è in rapido avvicinamento alla nostra penisola e già nella notte vi potrà irrompere con i suoi primi fenomeni. Piogge in arrivo sul nord-est, Toscana e localmente in Liguria sin dalla notte, mentre tutto il centro Italia sarà avvolto dal maltempo tra domani mattina e il pomeriggio. In serata i fenomeni raggiungeranno anche Molise, Campania (qui di fatto avremo acquazzoni sin dal mattino), Basilicata e Puglia.

Qualche fenomeno sparso in arrivo anche sulla Sardegna, mentre gran parte del nord-ovest sarà saltato dalla perturbazione per via delle Alpi occidentali, le quali fungeranno da “barriera” bloccando quasi tutte le precipitazioni oltralpe.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

MARTEDI’ ANCORA MALTEMPO AL SUD | La perturbazione si fionderà rapidamente sul basso Tirreno nella giornata di martedì, apportando ancora molta instabilità su quasi tutto il Meridione. Nel frattempo migliorerà sulle regioni centro-settentrionali. Le ultime note instabilità lasceranno il sud nella giornata di mercoledì, in attesa di una seconda, più intensa, perturbazione nel prossimo fine settimana.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>