Tremori tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, lieve scossa di terremoto nel pomeriggio

Una debole scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio di oggi 15 novembre 2020, esattamente alle 14.17, sul litorale messinese tirrenico, in Sicilia. Il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 2.4, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità.

Epicentro localizzato precisamente in mare, circa 3 km a largo del litorale messinese in direzione di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Il terremoto è stato avvertito da molte persone sulla costa, solo per pochissimi istanti. Molte le segnalazioni da Milazzo, Barcellona, Terme Vigliatore e Merì. Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Terme Vigliatore ME 6 7395 7395 Barcellona Pozzo di Gotto ME 7 41583 48978 Merì ME 8 2338 51316 Milazzo ME 8 31646 82962 Rodì Milici ME 8 2056 85018 Furnari ME 10 3784 88802 San Filippo del Mela ME 10 7115 95917 Falcone ME 10 2808 98725 Castroreale ME 11 2504 101229 Mazzarrà Sant’Andrea ME 11 1531 102760 Oliveri ME 11 2181 104941 Santa Lucia del Mela ME 12 4650 109591 Pace del Mela ME 13 6239 115830 Gualtieri Sicaminò ME 14 1807 117637 Condrò ME 15 493 118130 Tripi ME 16 873 119003 Basicò ME 16 612 119615 Torregrotta ME 17 7431 127046 San Pier Niceto ME 17 2837 129883 Patti ME 18 13431 143314 Venetico ME 18 3911 147225 Valdina ME 19 1355 148580 Roccavaldina ME 19 1133 149713 Novara di Sicilia ME 19 1337 151050 Spadafora ME 19 5021 156071 Montagnareale ME 19 1615 157686 Monforte San Giorgio ME 20 2777 160463

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>