Bassa pressione verso il sud, martedì con tanto maltempo e vento

L’alta pressione sarà spazzata via nei prossimi minuti su tutto il sud Italia grazie a correnti più fredde e instabili che, dopo oltre tre settimane, sono riuscite a penetrare nel Mediterraneo portando un rapido peggioramento del tempo. Le piogge hanno investito il centro-nord nel corso della giornata odierna, ma il fronte perturbato è già alle porte del sud e sta portando i primi fenomeni su Sicilia, Campania e Puglia settentrionale.

METEO 17 NOVEMBRE 2020 | L’aria fredda sta scavando una piccola ma incisiva bassa pressione nel mar Tirreno, attorno alla quale ruotano nubi e piogge. Questa depressione domani coinvolgerà tutto il sud Italia dove porterà tante nubi, piogge diffuse e locali temporali. I fenomeni più intensi riguarderanno Gargano, Salento e Calabria ionica dove ci aspettiamo locali nubifragi e accumuli superiori ai 50 mm. Piogge diffuse su Sicilia, Campania (al mattino), Puglia, Basilicata.

Piogge residue su Molise e Abruzzo, mentre sul resto della penisola avremo un graduale miglioramento del tempo. Al nord tornerà a splendere il Sole. Il vento di grecale si farà sentire sulle regioni adriatiche e al sud. .

A cura di Raffaele Laricchia

