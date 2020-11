Inondazioni in Messico: coccodrilli per le vie di Villahermosa

Pesanti inondazioni sono avvenute nelle scorse settimane nel Messico sud-orientale, con forti disagi soprattutto nello stato di Tabasco.

Nelle capitale, Villahermosa, si è verificata addirittura una invasione di coccodrilli, come riferisce il quotidiano locale El Heraldo de Tabasco.

Questi rettili, spiega il giornale, vivono nei fiumi della regione, ma lo straripamento di molti di questi, ed in particolare del Río Grijalva che attraversa Villahermosa, hanno causato l’apparizione dei coccodrilli nelle strade cittadine, generando panico nella popolazione.

Diverse le testimonianze attraverso immagini e video diffuse sui social dai cittadini. Il pericolo per gli abitanti è che molta gente non ha abbandonato le case, nonostante gli allagamenti, e spesso è costretta ad addentrarsi nell’acqua che scorre lungo le strade per cercare alimentazione, con il rischio di imbattersi in uno di questi rettili.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook