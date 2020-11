Meteo, è tornata la pioggia: maltempo in estensione verso sud

Com’era nelle attese, dopo una lunghissima assenza, è tornata la pioggia su diverse regioni settentrionali. La perturbazione nord Atlantica sta dando il suo piccolo contributo per abbattere il muro della siccità, ma ovviamente non sarà sufficiente per coprire oltre tre settimane di assenza di piogge e nevicate.

Fortunatamente è ritornato un po’ di bianco sulle Alpi, generalmente oltre i 1200-1300 metri, seppur con accumuli esigui.

METEO 16 NOVEMBRE 2020 | La perturbazione attraverserà tutta Italia nel corso delle prossime 24 ore. Fra tarda mattina e pomeriggio le piogge avvolgeranno tutto il centro Italia, mentre inizieranno ad attenuarsi sul nord-est (quasi completamente saltato dai fenomeni il nord-ovest). Piogge e acquazzoni anche in Campania nel corso della giornata, mentre il resto del sud vedrà un consistente peggioramento nel corso della sera e soprattutto nella giornata di martedì (domani).

Questa perturbazione scaccerà via i fantasmi della siccità, su tante nostre regioni perchè fortunatamente non si tratterà di un episodio isolato. Nel week-end, infatti, la nostra penisola sarà colpita da una seconda perturbazione ben più corposa e carica di piogge che potrebbe coinvolgere tutte le nostre regioni. Insomma l’autunno è pronto a tornare sulla pista giusta!

A cura di Raffaele Laricchia

