Uragano Iota diventa di categoria 5, il più forte e tardivo ciclone tropicale di sempre

Il 2020 non smette più di stupire: l’uragano Iota dopo essere diventato il trentesimo ciclone tropicale atlantico del 2020, superando ogni record, diventa anche il più potente ciclone tardivo della storia recente. Per la prima volta un ciclone raggiunge la categoria 5 in Atlantico nel cuore di novembre, quando solitamente l’energia in eccesso degli oceani inizia pian piano ad esaurirsi.

Ma quest’anno il mar dei Caraibi è davvero esageratamente caldo e l’energia disponibile per i cicloni è fin troppa. Ecco spiegato come mai Iota, che appena due giorni fa era una “tempesta tropicale” con venti di appena 80 km/h oggi ha raggiunto la categoria 5 della scala degli uragani con venti oltre 270 km/h. In pochissimo tempo Iota si è approfondito e intensificato come mai era accaduto prima d’ora al 16 novembre. Il secondo ciclone più forte e tardivo è stato Lenny nel novembre 1999.

URAGANO IOTA VERSO NICARAGUA | L’America centrale si appresta a fare i conti con l’uragano Iota in tutta la sua potenza. Il ciclone sta scatenando venti medi fino a 257 km/h, mentre le raffiche superano agevolmente i 270/280 km/h. L’imponente struttura del ciclone mostra chiaramente l’occhio, attorno al quale ruotano nubi a spirale molto dense e cariche di piogge che a breve investiranno tutto il centro America.

Tra questa sera e le ore notturne ci sarà il landfall di Iota sulle coste di Nicaragua, grossomodo nei pressi di Puerto Cabezas. Tutto il litorale sarà investito da mareggiate imponenti oltre 13-14 metri, a cui andrà ad aggiungersi l’onda di tempesta che causerà un innalzamento del livello del mare di diversi metri.

Le piogge alluvionali investiranno tutto il Paese e si estenderanno anche su Honduras. Si teme un disastro senza precedenti su Nicaragua, già duramente colpita pochi giorni fa dall’uragano Eta.

A cura di Raffaele Laricchia

